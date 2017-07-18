فرض وزراء خارجية الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي أمس عقوبات على 16 مسؤولا عسكريا سورياً لمسؤوليتهم عن الهجمات الكيماوية التي شنها النظام السوري على المعارضة.

وذكر الاتحاد في بيان ان الـ 16 شخصا الذين ستتم اضافتهم الى قائمة العقوبات هم ثمانية مسؤولين عسكريين كبار وثمانية علماء متورطين في استخدام وتطوير السلاح الكيميائي ضد المدنيين.

وكان الاتحاد الاوروبي فرض اجراءات تقييدية على مسؤولين كبار في النظام السوري اخيرا بسبب استخدم الاسحلة الكيمياوية.

وتضم قائمة العقوبات الاوروبية المحدثة ضد النظام السوري 255 شخصية يحظر تنقلهم و67 مؤسسة جمدت حصصها بسبب ضلوعها في اجراءات قمعية ضد المدنيين السوريين.

وتتضمن العقوبات الاوروبية ضد سورية حظر استيراد النفط واستثمارات محددة وتجميد حصص البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الاوروبي، اضافة الى حظر استيراد المعدات والتقنيات التي يمكن ان تستخدم في قمع المدنيين.

وكان الاتحاد الاوروبي أعلن في نهاية مايو الماضي تمديد فترة العقوبات التي يفرضها على النظام السوري حتى الاول من يونيو من العام المقبل.