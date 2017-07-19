شهد ريف الحسكة أمس انفجارين استهدفا الميليشيات الكردية وأديا لسقوط قتلى وجرحى.

وقالت شبكة «شام» إن الانفجار الأول وقع في قرية المناجير بالريف الشمالي للحسكة بسيارة مفخخة كانت مركونة استهدفت مخفرا تابعا لميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية وأدى لسقوط 4 قتلى بينهم مدنيان وعدد من الجرحى، تلاه بعد عدة ساعات انفجار آخر بسيارة مفخخة استهدف نقطة تابعة أيضا للعناصر الكردية في بلدة المبروكة القريبة من بلدة المناجير، ورجحت مصادر أن يقف «داعش» وراء هذه الانفجارات.

من جهته، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بأن انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة نقطة تفتيش تابعة لقوات الامن (الاسايش) التابعة للميليشيات الكردية، وتقع على بعد حوالي عشرين كيلومترا جنوب مدينة راس العين في محافظة الحسكة.

وذكر ان اربعة اشخاص على الاقل، بينهم عنصران من قوات «الاسايش» قتلوا جراء التفجير.

واورد التلفزيون السوري الرسمي حصيلة القتلى ذاتها.