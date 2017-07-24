أفضت المفاوضات الأخيرة بين حركة «أحرار الشام» و«هيئة تحرير الشام» التي تضم جبهة النصرة سابقا، إلى خروج عناصر أحرار الشام المحاصرين داخل معبر باب الهوى مع كامل سلاحهم باتجاه سهل الغاب.

وأكد ناشطون أن رتلين عسكريين لعشرات السيارات التابعة لأحرار الشام تحركت مع معبر باب الهوى الحدودي باتجاه منطقة سهل الغاب بريف حماة، وذلك لامتلاك الحركة قوات لا تزال تسيطر على المنطقة امتدادا لجبل شحشبوا، بحسب شبكة «شام» الاخبارية.

ومازالت تحافظ الحركة على نفوذها في منطقة جبل شحشبوا وسهل الغاب والقسم الشرقي من جبل الزاوية وعدة كتائب في بنش ومعرة مصرين ومدينة إدلب والأتارب غربي حلب، إلا أن التسريبات تتحدث عن انتهاء الحركة كمشروع وبقائها كفصيل ثوري كغيره من الفصائل، ربما تكشف الأيام ماينتظر الحركة من تغيرات.