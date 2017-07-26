قال زعيم «الحزب الإسلامي» في أفغانستان قلب الدين حكمتيار، إن ما لا يقل عن 30 ألف أفغاني يشاركون في الصراعات الدائرة في سورية والعراق، دون أن يوضح إلى ماذا استند في هذا الرقم.

وأوضح حكمتيار، خلال مؤتمر صحافي عقده في كابل أمس، أن قوى أجنبية تستغل المواطنين الأفغان، وتزج بهم في ساحات القتال بسورية والعراق مقابل حوافز ضئيلة جدا.

وكلامه يتوافق مع ما سبق ان كشفه بعض النواب من ان مواطنين أفغان يهاجرون إلى إيران للعمل هناك، لكن بدلا من ذلك، يتم إرسالهم إلى سورية والعراق تحت ذريعة الحرب المقدسة. كما اتخذت ايران قرارا بمنح الجنسية لعائلة كل مسلح يقتل في الحرب السورية.

وأبدى زعيم «الحزب الإسلامي» في أفغانستان مخاوفه إزاء أعمال العنف الدائرة في البلاد، قائلا إن الحرب تم فرضها على أفغانستان من الخارج.وحذر في هذا الصدد من أن قيمة الدم الأفغاني بات ينظر إليها وكأنها أقل من قيمة النفط، وفق ما نقلت عنه وكالة «خاما برس» الأفغانية.

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية أشارت في وقت سابق إلى أن إيران أرسلت آلاف المواطنين الأفغان إلى سورية للمشاركة في الحرب هناك.