صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على البروتوكول الملحق باتفاقية نشر القوات الروسية في سورية، والذي يعدل فترة بقاء القوات الروسية.

وذكر الكرملين على موقعه الإلكتروني، أن بوتين صدق على بروتوكول الاتفاق حول نشر مجموعة طيران القوات المسلحة الروسية على أراضي سورية.

وينص البروتوكول، على تغيير فترة نشر القوات الروسية في سورية من (ما لا نهاية) إلى 49 عاما مع التمديد التلقائي لـ 25 عاما في حال لم يعلن أحد الطرفين نواياه عن وقف العمل بالاتفاقية، وذلك قبل عام على الأقل من موعد نهايته، بحسب ما نقل موقع «روزنة».

ووقعت روسيا والنظام السوري على البروتوكول في يناير الماضي، ليكون ملحقا للاتفاقية بين الطرفين التي وقعت عام 2015، وتنص على السماح للقوات الجوية الروسية بالانتفاع المجاني بقاعدة حميميم ومنشآتها وما يوافق الطرف السوري على تقديمه من قطع الأرض.