أكدت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رولا أمين امس أن الوضع الحالي في سورية غير آمن ولا يساعد على السماح بعودة اللاجئين.

وقالت أمين - في اتصال هاتفي مع قناة «سكاي نيوز» الإخبارية - «إن موقف المفوضية بشأن عودة اللاجئين يستند إلى أن الوضع الحالي في سورية غير آمن ولا يساعد على السماح بعودة اللاجئين إلى سورية بكرامتهم ودون انتقاص أي من حقوقهم».

ونفت المتحدثة الأممية تسجيل المفوضية السامية أي أسماء بهدف عودة 750 عائلة لاجئ إلى سورية، مشيرة إلى أنه لم يصدر أي قرار من المفوضية يصرح بعودة اللاجئين السوريين.

وأوضحت أمين أن دور المفوضية يرتكز على الإغاثة الإنسانية من خلال التعاطي مع جميع الأوضاع الخاصة باللاجئين بعد التأكد الفعلي من رغبتهم بالعودة إلى موطنهم دون ممارسة أي ضغوطات من أي نوع.

وأضافت المسؤولة الأممية أيضا أنه يتم تقديم جميع المساعدات الممكنة داخل الخيام التي يمكن الوصول إليها، فضلا عن الإسهام في تأهيل بعض المدارس والمراكز الصحية.