أعلن تلفزيون روسيا اليوم مقتل مراسله في قصف لداعش خلال تغطيته معارك منطقة السخنة في ريف حمص الشرقي. وقالت القناة على موقعها الإلكتروني: ان مراسلها في المنطقة الوسطة قتل أثناء مرافقته الإعلامية لعمليات جيش السوري ضد مسلحي تنظيم داعش في محيط بلدة السخنة.

وأضافت ان خالد الخطيب قتل اثر تعرضه لإصابة قاتلة جراء سقوط قذائف أطلقها مسلحو «داعش» على موقع لجيش النظام أثناء «تغطيته لمهمة ميدانية محفوفة بالمخاطر في قرية البغيلية في ريف حمص». وقالت ان مصورها معتز يعقوب الذي كان مرافقا للمراسل تعرض لإصابة خفيفة أيضا نتيجة سقوط القذائف.