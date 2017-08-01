قدمت الولايات المتحدة الأميركية 100 شاحنة محملة بالمعدات العسكرية والذخيرة للميليشيات الكردية «ب ي د». ورصدت الأناضول عبور 100 شاحنة محملة بمعدات عسكرية من العراق إلى الحسكة شمال شرقي سورية، الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، ومن ثم توجهت إلى شمالي مدينة الرقة، أمس الأول.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت مركبات مدرعة من طراز همر، وسيارات رباعية الدفع ورافعات وآليات.

وبحسب وثائق حصلت عليها الأناضول من وزارة الدفاع الأميركية، تضمنت لائحة المعدات العسكرية المقدمة للتنظيم الإرهابي، بحجة محاربة تنظيم «داعش»، 12 ألف بندقية AK47 (كلاشينكوف)، و6 آلاف بندقية آلية، و3 آلاف و500 رشاش آلي، و3 آلاف قاذفة آر بي جي أميركية الصنع، وألف قاذفة صواريخ من طرازي إيه تي 4 الأميركية، وإس بي جي 9 الروسية المضادة للدبابات، و235 قذيفة هاون، و100 قناصة، و450 منظارا ليليا، و150 منظار أشعة تحت الحمراء.

وسبق أن أرسلت الولايات المتحدة 729 شاحنة محملة بالعتاد العسكري بما فيها أسلحة ثقيلة وذخيرة إلى مناطق سيطرة الاكراد بين 5 يونيو و27 يوليو الماضيين.