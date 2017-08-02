أعلن النجم الهوليودي جورج كلوني وزجته المحامية اللبنانية الشهيرة أمل كلوني، أنهما سيساعدان 3000 من أطفال اللاجئين السوريين على الذهاب إلى المدرسة هذا العام في لبنان، حيث تقول الأمم المتحدة إن 200 ألف طفل على الأقل لا يتلقون تعليمهم بعد الفرار من ويلات الحرب في سورية.

وقالت مؤسسة كلوني للعدالة إنها اشتركت مع شركتي غوغل وهيوليت باكارد، لمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووزارة التعليم اللبنانية في فتح 7 مدارس أمام الأطفال اللاجئين السوريين لتدريسهم في «فترة ثانية».

وإذ يحتفل كلوني الحائز على جائزة أوسكار وزوجته محامية حقوق الإنسان الدولية، هذه الأيام بالتوأمين اللذين أنجباهما الشهر الماضي، قال الزوجان في بيان: «لا نريد أن نفقد جيلا كاملا لأن حظهم السيئ أنهم ولدوا في المكان الخاطئ وفي الزمن الخاطئ».

وسيتم تخصيص التبرع الذي تبلغ قيمته 3.25 ملايين دولار من مؤسسة كلوني للعدالة وغوغل وهيوليت باكارد لتمويل التنقلات والأدوات المدرسية وأجهزة الكمبيوتر والتدريب على المحتوى والمناهج وتدريب المعلمين.

وقال ماكس جليشمان المتحدث باسم المؤسسة إنها قررت دعم تعليم اللاجئين السوريين من خلال نظام المدارس العامة.