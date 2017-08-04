نفت السفارة الأميركية في العاصمة التركية أنقرة تقارير إعلامية تركية ذكرت أن الولايات المتحدة أرسلت دبابات ومئات الشاحنات المحملة بالأسلحة إلى سورية لدعم الميليشيات الكردية التي تتزعم وحدات حماية الشعب الكردية «قسد». وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي قالت السفارة إن الولايات المتحدة لم تمد أي جماعات تقاتل تنظيم داعش في سورية بدبابات، وان الأغلبية العظمى من الشاحنات التي تعبر الحدود العراقية - السورية لا تحمل عتادا أو إمدادات عسكرية.

غير ان تقارير اعلامية ووكالات أنباء سبق ونشرت صورا لشاحنات اميركية ضخمة تحمل عربات هامر وهامفي وكاسحات ألغام. كما صرح قياديون عدة للميليشيات الكردية ان واشنطن تزودهم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.