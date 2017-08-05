مقتل 15 مدنياً في قصف للتحالف بريف دير الزور الغربي

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان امس ان انفجارا بسيارة مفخخة استهدف مقرا لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في ضواحي حلب شمال سورية واسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأوضح المرصد السوري ان انفجارا ناجما عن تفجير سيارة مفخخة وقع امس عند مقر تابع لهيئة تحرير الشام في ضاحية ريف المهندسين الثانية بريف حلب الغربي أسفر عن مقتل اثنين على الأقل من عناصر الهيئة وأصيب آخرون بجراح.

ويعد هذا الانفجار الثالث الذي يستهدف مقرات لهيئة تحرير الشام في أقل من أسبوع، حيث وقع الأول في الـ 30 من الشهر الماضي واستهدف اجتماعا للهيئة في منطقة جبل الحص في ريف حلب الجنوبي وأسفر عن مقتل 5 عناصر من الهيئة فيما وقع الثاني يوم الثلاثاء الماضي في احد مستودعات تابع للهيئة في ادلب شمال غرب سورية.

من جانب آخر، قال المرصد السوري في بيان منفصل: ان غوطة دمشق الشرقية تعرضت لأعنف قصف منذ ضم هذه المنطقة الى اتفاق مناطق تخفيف التوتر.

وأكد المرصد ان «منطقة (عين ترما) في الغوطة الشرقية تتعرض لقصف مكثف من جانب قوات النظام السوري، وذلك في أعنف قصف شهدته البلدة والغوطة الشرقية منذ بدء تطبيق الهدنة فيها في الـ 22 من يوليو الماضي، حيث قصفت قوات النظام بـ 13 صاروخا يعتقد أنها من نوع أرض - أرض مناطق في أطراف بلدة عين ترما ومحيطها من جهة (حي جوبر) الدمشقي وذلك بعد منتصف ليلة الخميس ليرتفع الى اكثر من 70 عدد الصواريخ التي أطلقتها قوات النظام في الـ 24 ساعة الماضية على بلدة (عين ترما).

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل وإصابة نحو 170 مواطنا مدنيا منذ سريان هدنة الغوطة في الـ 22 من الشهر الماضي وحتى اليوم وهم 25 مدنيا بينهم سبعة اطفال وسبع سيدات، فيما أصيب نحو 145 شخصا بجراح متفاوتة الخطورة وتعرض بعضهم لإصابات بالغة او عمليات بتر أطراف.

في غضون ذلك، ذكرت تقارير إخبارية امس ان قوات النظام السوري خرقت الهدنة التي بدأ سريانها ظهر امس الأول في ريف حمص الشمالي، إذ قامت باستهداف العديد من القرى بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة، ما أدى لسقوط جرحى في صفوف المدنيين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان وشبكة (شام) الإخبارية في بيانين منفصلين ان «مناطق (ام شرشوح) و(تيرمعلة) و(الفرحانية) و(غرناطة) وأماكن في منطقة (الطيبة) وبلدة (تير معلة) تعرضت لقصف مدفعي وبالرشاشات الثقيلة فيما قتل شخص واحد وأصيب آخرون بجروح جراء القصف المدفعي على قرية (ابو السناسل)».

وأضافا ان «الفصائل السورية المعارضة استهدفت مناطق في قريتي (حوش تسنين) و(جبورين) وأماكن أخرى تسيطر عليها قوات النظام في ريف حمص الشمالي بالقذائف ونيران الرشاشات الثقيلة».

واعلن امس الاول في العاصمة المصرية القاهرة عن اتفاق حول إنشاء منطقة ثالثة لتخفيف التوتر في شمال حمص، اذ دخل حيز التنفيذ في الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وبحسب الاتفاق، ستكون المنطقة شمال حمص خاضعة لنظام خفض التصعيد، كما ان عناصر من الروس ستتواجد في المنطقة لفتح المعابر ومراقبة الخروقات.

الى ذلك، أفاد المرصد بمقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين في قصف لقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن، على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي بمنطقة التبني في ريف دير الزور الغربي الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية وتنظيم «داعش».

وقال المرصد - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية: «إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات سوريا الديموقراطية ومسلحي تنظيم «داعش» في الأحياء الشرقية والجنوبية الشرقية من مدينة الرقة».

وكان المرصد أعلن - في وقت سابق - مقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين في قصف لقوات التحالف الدولي على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة الرقة.