بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير امس الاول مع رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، آخر مستجدات الأزمة التي تشهدها سورية.

جاء ذلك خلال استقبال الجبير حجاب وأعضاء هيئة المفاوضات في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وجرى خلال اللقاء «التأكيد على موقف المملكة الداعم والمؤيد للشعب السوري، ومناقشة آخر المستجدات في وضع البلاد ونتائج اجتماعات جنيف»، وفق ذات المصدر.

كما أكد الجبير «استعداد المملكة لتقديم كل ما من شأنه تسهيل مهام الهيئة للقيام بدورها على الوجه المطلوب، والعمل على إعادة تفعيل دورها وتوسيع نطاقها، لتوحيد الجهود وجمع الصف ووحدة الكلمة».