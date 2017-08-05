طالبت الأمم المتحدة، بريطانيا بمضاعفة عدد اللاجئين لديها في إطار برامج إعادة التوطين، مشيرة إلى أن لندن يتعين عليها استضافة نحو 10 الآف لاجئ سنويا.

ونقلت صحيفة «اندبندنت» البريطانية، امس عن مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فولكر تورك، قوله: إن استضافة بريطانيا لنحو 10 الآف لاجئ، من شأنها أن تكون خطوة «تغيير» مهمة بالنسبة لبريطانيا..

وأكد على ضرورة أن تولي دول العالم المزيد من الاهتمام لقضية اللاجئين للتوصل إلى حل بشأنها.

وكانت الحكومة البريطانية، قد أعربت عن استعدادها لاستضافة 20 ألف لاجئ بحلول عام 2020، في إطار خطة لاحتواء الفارين من النزاع في سورية، مع منح خمسة الآف و453 آخرين الحماية الإنسانية من خلال برامج إعادة التوطين.

وقال تورك، الذي توجه إلى لندن لإجراء محادثات مع عدة وزراء، إنه يأمل في أن تتجاوب الحكومة البريطانية لاقتراح مضاعفة استضافة اللاجئين لما بعد عام 2020.

وأعرب مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أمله في أن يتم منح «أعداد مؤثرة» من اللاجئين فرصة حياة جديدة في بريطانيا بعد عام 2020، في إطار برامج إعادة التوطين، وذلك بالنسبة لمختلف اللاجئين وليس للسوريين فقط.