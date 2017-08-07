أعلنت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي عن تقديم استقالتها من لجنة التحقيق حول سورية التابعة للأمم المتحدة التي «لم تحصل على أي معلومة».

وقالت في مقابلة أجرتها معها صحيفة «بليك» السويسرية خلال مهرجان أفلام لوكارنو في مسقط رأسها كانتون تيسان، «أنا محبطة، لقد استسلمت! لقد كتبت استقالتي وسأرسلها في الأيام المقبلة».



ورفعت اللجنة التي يرأسها البرازيلي باولو بينيرو تقارير عدة، لكن النظام السوري لم يسمح لها أبدا بدخول الأراضي السورية.



وقالت ديل بونتي «لم يعد بإمكاني أن أبقى في هذه اللجنة التي لا تفعل شيئا»، متهمة أعضاء مجلس الأمن «بعدم الرغبة في تحقيق العدالة».



وأضافت «صدقوني لم أر مثل الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سورية، لا في رواندا ولا في يوغوسلافيا السابقة».

وديل بونتي معروفة بصراحتها واندفاعها اللذين تسببا لها في العديد من العداوات.