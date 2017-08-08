طالب أهالي منطقة القلمون الغربي في ريف دمشق اللاجئون في لبنان، المنظمات الدولية والحقوقية والحكومة اللبنانية بتأمين الحماية، لهم ومنع تهجيرهم قسريا وإعادتهم الى مناطقهم التي يسيطر عليها جيش النظام السوري وحزب الله.

وقال أهالي القلمون في بيان أوردته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن «أهالي القلمون الغربي في عرسال يرفضون كل الضغوطات التي تمارس عليهم لإجبارهم على العودة الى قراهم وبلداتهم التي يحكمها النظام المجرم والميليشات الأجنبية، ويرفضون كل انواع التهجير القسري، ويؤكدون على حقهم كلاجئين بأن تقوم المنظمات الدولية والحقوقية وكل اجهزة الدولة اللبنانية بتأمين الحماية والرعاية لهم ومنع تهجيرهم، وعلى حقهم في العودة الى بلادهم عودة كريمة تحت رعاية الامم المتحدة وبضمانات وحماية دولية».

وطالب الأهالي في بيانهم «الحكومة السورية المؤقتة والهيئة العليا للمفاوضات المعارضة بتحمل مسؤولياتها تجاه اهل القلمون ومطالبة المجتمع الدولي بمنطقة آمنة في القلمون الغربي كي يعود اليها أهل القلمون ويعيشون فيها بحرية وكرامة وأمن وأمان، كما نطالب الحكومة اللبنانية التي تشتكي من عبء اللاجئين السوريين بأن تساهم فعليا وبشكل جدي في إيجاد حل لأزمتهم وذلك بإلزام مكون أساسي شريك في الحكومة بالخروج من سورية كان سببا رئيسيا وما زال في تهجير أهل القلمون وتشريدهم وقتلهم»، في اشارة الى حزب الله الذي يقاتل الى جانب النظام ويسيطر على عدة مناطق في سورية.