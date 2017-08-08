وصف وائل علوان الناطق الرسمي باسم «فيلق الرحمن» العامل في الغوطة التصريحات الصادرة عن رئيس تيار «الغد السوري» أحمد الجربا والتي حملت الفيلق مسؤولية «سفك الدماء في الغوطة لأنه لم يوقع اتفاق تخفيف التوتر» في القاهرة، وصفها بأنها تصريحات «غير مسؤولة»، مشددا على أن «فيلق الرحمن» لا يقبل بالتواصل مع تيار مثل تيار الجربا، مؤكدا أنه لا يمكن أن يمثل الثورة أو أدنى فصيل فيها.

وقال في تصريح لـ «زمان الوصل»: «نحن لم ندع للتوقيع ولا نعرف تفاصيل الاتفاق وفيلق الرحمن جاد ومتفاعل مع الحل السياسي وإن كانت جميع الحلول السياسية إلى الآن معطلة لعدم مصداقية الجانب الروسي».

وأضاف: «فيلق الرحمن التزم باتفاق أنقرة كما التزم بمناطق خفض التصعيد وشارك في اجتماعات جنيف وهو يملك الحق الكامل في الدفاع عن نفسه أمام هجمات النظام التي لم تتوقف».