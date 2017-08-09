قال مسؤول عسكري ايراني أمس إن عقيدا بالحرس الثوري قتل في العمليات التي يخوضها لدعم النظام السوري.



ونقلت وكالة «فارس» الايرانية للأنباء عن مساعد الشؤون التنسيقية بفيلق «القدس» التابع للحرس الثوري في محافظة «كيلان» شمال ايران العقيد عباس بايرامي قوله ان العقيد مرتضى شلماني قتل خلال اداء ما تسميه طهران مهام «استشارية» بسورية.



ولفت بايرامي الى ان عدد الذين قتلوا في سورية حتى الآن من محافظة كيلان وحدها بلغ 20 شخصا.

وتقول ايران ان وجودها العسكري في سورية يأتي بناء على طلب من الحكومة السورية ويقتصر على تقديم الدعم والاستشارة للقوات المسلحة السورية في حربها ضد المعارضة السورية.