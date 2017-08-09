أرسلت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إضافية إلى الميليشيات الكردية التي تسيطر على قوات سوريا الديموقراطية «قسد» بذريعة رفع قدراتهم على محاربة تنظيم «داعش».

ونقلت الأناضول معلومات تفيد بأن 112 شاحنة محملة بمعدات عسكرية دخلت الحسكة الليلة قبل الماضية عبر الحدود العراقية، وتوجهت نحو مناطق تمركز عناصر وحدات حماية الشعب الكردية «ب ي د» الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني «بي كا كا» شمالي مدينة الرقة.

وحسب وثيقة أوردتها «الأناضول» من وزارة الدفاع الأميركية، حملت تلك الشاحنات 12 ألف بندقية AK47 (كلاشينكوف)، و6 آلاف بندقية آلية، و3 آلاف و500 رشاش آلي، و3 آلاف قاذفة «آر بي جي» أميركية الصنع، وألف قاذفة صواريخ من طرازي «إيه تي 4» الأميركية و«إس بي جي 9» الروسية المضادة للدبابات، و235 قذيفة هاون، و100 قناصة، و450 منظارا ليليا، و150 منظار أشعة تحت الحمراء.