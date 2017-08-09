أعلنت غرفة تجارة سلطنة عمان أمس، أنها تبحث تشكيل وفد تجاري عماني لاقتناص فرص الاستثمار في إعادة إعمار سورية، كذلك في مجال النفط والسياحة وغيرها من الفرص المتاحة.



جاء ذلك في أعقاب لقاء عقد في دمشق، بين سعيد الكيومي رئيس الغرفة وعماد خميس رئيس مجلس وزراء النظام السوري.



وأضافت الغرفة في تغريدات منفصلة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن اللقاء الذي يأتي ضمن استعدادات الغرفة، للمشاركة في معرض دمشق الدولي بين 17-26 الجاري، ناقش تعزيز فرص التعاون التجاري بين البلدين.

وأشارت إلى ان التعاون التجاري، يتضمن دخول الشركات والمنتجات السورية كالفواكه إلى الأسواق العمانية، ووجود مستثمرين سوريين في عمان.



وتصدر عمان بعض السلع إلى سورية كالسيارات المعاد تجميعها والأجهزة الكهربائية وبعض المنتجات الغذائية.