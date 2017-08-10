قالت منظمة العمل الدولية أمس، إن الأردن بدأ بإصدار تصاريح عمل للاجئين سوريين عاملين في قطاع البناء، تكون غير مرتبطة بصاحب عمل معين (كفيل).

وبينت المنظمة في بيان أن هذه التصاريح هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية منذ اندلاع الحرب السورية في 2011.

وأوضحت أن الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن بدأ بإصدار هذه التصاريح بمبلغ 10 دنانير (14.1 دولارا) وبشكل مباشر إلى اللاجئين العاملين في قطاع البناء، وهي قابلة للتجديد كل عام.

ويعد قطاع البناء أحد القطاعات المفتوحة لغير المواطنين وفق قانون العمل الأردني.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه التصاريح، كانت في السابق مرتبطة بأصحاب عمل معينين يتقدمون بطلبات نيابة عن العمال.

بينما يجب على مقدمي الطلبات للتصاريح الجديدة، شراء وثائق تأمين بـ 50 دينارا (70 دولار)، بدلا من اشتراكات الضمان الاجتماعي المكلفة، التي كانت مطلوبة سابقا.

تأتي الخطوة الجديدة، بعد أن وقعت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، مذكرة تفاهم في حزيران الماضي، تسمح للأخير بإصدار 10 آلاف تصريح مؤقت كل عام.

ووافق الأردن في وثيقة اللاجئين السوريين، التي قدمها في مؤتمر سورية المنعقد في لندن العام الماضي، على السماح للسوريين بالعمل في مهن محددة مقابل تحسين فرص وصول الأردن إلى السوق الأوروبية، وحصوله على قروض ميسرة وزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد.

وتشير الأرقام الحكومية في الأردن إلى ارتفاع عدد السوريين الذين يحملون تصاريح عمل من 4 آلاف في ديسمبر 2015 إلى 40 ألفا في الشهر ذاته من العام الماضي.