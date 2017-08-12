قال جمال سليمان، عضو مجموعة القاهرة للمعارضة في مقابلة مع قناة العربية الحدث، إن مجموعة القاهرة لا تعارض الانضمام للاجتماع الموسع الذي تقيمه المعارضة السورية في الرياض إذا كان الهدف منه توحيد صفوف المعارضة.

وحددت المعارضة السورية تاريخ 15 أغسطس لتوحيد صفوفها وكذلك مواقفها السياسية.

فالتطورات الميدانية المتلاحقة والضغط الروسي المتزايد الذي أفضى حتى الآن إلى توسيع مناطق خفض التوتر يقابله تراجع نسبي بثقل أنقرة وقدرتها على التأثير، ما أربك المعارضة التي تسعى بقوة إلى إعادة ترتيب أوراقها والخروج بوفد موحد يتفق على نفس الشروط والمبادئ التي تمثلها الثورة السورية قبيل عقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف.

جهود قد تصطدم باختلاف وجهات النظر بين أطراف المعارضة.