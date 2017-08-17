قال تقرير صحافي إسرائيلي إن قمرا صناعيا اسرائيليا التقط صورا لمصنع يستخدم لإنتاج صواريخ باليستية متقدمة بعيدة المدى في سورية.

ونقلت المحطة عن شركة «إيمجيست»، التي تشغل القمر الاصطناعي الإسرائيلي للتجسس «إيروس بي»، انها رصدت لأول مرة مصنعا لإنتاج صواريخ من طراز «سكود» في الأراضي السورية.



وقالت المحطة الثانية في التلفاز الإسرائيلي: إن القمر الصناعي التقط هذه الصور خلال الأيام الأخيرة في شمال غرب سورية، قرب بلدة بانياس على البحر المتوسط.



وأضافت: «كما أظهرت الصور ان بعض المنشآت في الموقع تحتوي على متفجرات».



وبحسب المحطة الإسرائيلية، فإن صور الإنشاءات في هذا الموقع متطابقة مع صور لمصنع صواريخ قرب العاصمة الإيرانية، طهران.