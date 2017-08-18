أكد القائد السابق لسلاح الجو الإسرائيلي الجنرال أمير ايشل أمس أن الجيش الإسرائيلي شن قرابة 100 غارة استهدفت قوافل أسلحة عائدة لحزب الله وفصائل أخرى في سورية خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال ايشل الذي تولى سلاح الجو لخمس سنوات، لصحيفة «هآرتس»: «منذ العام 2012، أتحدث عن عشرات من الضربات، إنه عدد من ثلاثة أرقام».

وأضاف ان الضربات «قد تكون معزولة، أو صغيرة ومحددة، أو كثيفة على مدار أسبوع وتتضمن عناصر عدة»، ومضى قائلا إن الغارات كانت من الدقة بما يكفي لتفادي التصعيد ولكنها ساهمت في الوقت نفسه في درء الحرب مع إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب في العام 2011، حرصت إسرائيل على استهداف القوافل المسلحة العائدة لحزب الله اللبناني، أبرز فصيل يقاتل إلى جانب الجيش السوري.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السنة الماضية ان إسرائيل نفذت «أعمالا عسكرية» ضد قوافل إيرانية تنقل أسلحة لحزب الله «عشرات وعشرات المرات».

كما تنفذ إسرائيل كذلك غارات انتقامية كلما سقط صاروخ أو قذيفة أو استهدف إطلاق نار هضبة الجولان السورية المحتلة خلف خط الهدنة.