قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس إن تركيا وروسيا وإيران تتعاون للوصول إلى هدنة دائمة في سورية.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن يلدريم قوله في تعقيب على زيارات لمسؤولين عسكريين بارزين من روسيا وإيران للعاصمة التركية أنقرة «نعمل معا لضمان وقف إطلاق النار في سورية.. لدينا هدف للوصول إلى هدنة دائمة انطلاقا من الهدنة المؤقتة».

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة في إيران محمد حسين باقري قد زار تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي خلوصي أكار والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وركزت المحادثات على قضايا ضمان الأمن على الحدود وجهود مكافحة الإرهاب. ووافق الطرفان على تبادل المعلومات الاستخباراتية.

ومن المقرر أن يزور رئيس الأركان الروسي فاليري جيراسيموف ووزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أنقرة، خلال الأيام المقبلة. وستركز المحادثات على مناطق عدم التصعيد في سورية والتهديدات التي تشكلها جبهة النصرة والوضع المحيط بحزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني، وهو فرع سوري لحزب العمال الكردستاني.