أكد ناشطون ووسائل إعلام سورية مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة نحو عشرة آخرين، إثر سقوط قذيفة قرب مدخل معرض دمشق الدولي. ويقع المعرض عند أطراف الغوطة الشرقية، حيث تدور معارك طاحنة بين قوات النظام وفصائل المعارضة.

وكان التلفزيون الرسمي اعلن «سقوط قذيفة بالقرب من مدخل مدينة المعارض» من دون الاشارة الى سقوط قتلى. غير أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن انفجارا ناجما عن سقوط قذيفة على المنطقة الواقعة عند مدخل مدينة المعارض، تسببت في اصابة 16 شخصا على الأقل «تأكد أن 5 منهم ماتوا، ورجح ارتفاع القتلى بسبب وجود عدد من الجرحى بحالات خطرة. واكد مصدر في مشفى مدينة جرمانا (ريف دمشق) لوكالة فرانس برس رؤيته «قتلى وجرحى في حالة ذعر».

وفتح المعرض أبوابه الجمعة بعد غياب استمر أكثر من ست سنوات، حيث تهدف الحكومة الى استقطاب الاستثمارات الأجنبية لإنعاش الحياة الاقتصادية في البلاد.

وروى اياد جابر وهو سوري في التاسعة والثلاثين من العمر يعمل في جناح للنسيج في المعرض «كنا نستعد لاستقبال الزوار وسمعت انفجارا (...) ثم رأيت دخانا عند مدخل المعرض».