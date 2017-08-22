قال المرشد العام للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، إن تدخلات بلاده في سورية تقوم على المصلحة.

ونقل قاسم سليماني رئيس فيلق القدس في الحرس الثوري الذي يقاتل الى جانب الجيش السوري، عن خامنئي قوله إن بلاده «تنظر إلى سورية من باب المصلحة، بغض النظر عن اعتبار بعض المسؤولين الإيرانيين الرئيس السوري بشار الأسد، ديكتاتورا».

جاء ذلك خلال مشاركة سليماني، في المؤتمر العالمي الـ15 ليوم المساجد في طهران، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، «إيسنا».

وقال سليماني: «بعض أصدقائنا الذين يتبوأون مناصب رفيعة داخل البلاد وخارجها، كانوا يقولون: لا تدخلوا سورية والعراق، احموا إيران وهذا يكفي. حتى أن أحدهم قال: هل نذهب لندافع عن الديكتاتوريين؟ بينما المرشد أجاب بالقول: هل ننظر أي حاكم للدول التي نقيم علاقات معها ديكتاتور أم لا؟ نحن نراعي مصالحنا».