ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتعزيز الوجود الايراني في سورية واصفا اياه بانه يشكل «تهديدا للعالم بأسره».

وقال نتنياهو الذي استقبله بوتين في سوتشي المنتجع الواقع على البحر الاسود، ان «ايران تبذل جهودا لتعزيز وجودها في سورية».

واضاف خلال اللقاء «هذا يشكل تهديدا لاسرائيل وللشرق الاوسط والعالم بأسره».

وروسيا، مع ايران، هي احد ابرز حلفاء نظام دمشق وتدخلت عسكريا في سبتمبر 2015 دعما لقوات الرئيس السوري بشار الاسد.



واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي ان الجهود الدولية الهادفة لمكافحة تنظيم داعش «مهمة جدا» لكن الامر السلبي هو ان ايران تشغل حيزا حيثما يهزم التنظيم.



وفي يوليو الماضي عبر نتنياهو عن رفضه هدنة عرضتها الولايات المتحدة وروسيا في جنوب سورية معتبرا انها تعزز تواجد ايران بحسب ما قال مسؤول اسرائيلي.