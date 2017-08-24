ذكر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) أن رجلا وامرأة من اليهود الاسرائيليين اعتنقا الإسلام وانضما إلى تنظيم داعش في سورية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «تايمز اوف اسرائيل» اول من امس أنه تم تسجيل اسمي الاثنين في قائمة تضم 20 مواطنا اسرائيليا، احدهم متوفى، انضموا الى صفوف تنظيم داعش.

وقد تم اعداد القائمة لعرضها على وزير الداخلية ارييه دريى بعد أن دخل قانون حيز التنفيذ هذا الاسبوع يسمح له بتجريد الاسرائيليين الاعضاء في منظمات إرهابية أجنبية من جنسيتهم، وتتألف هذه القائمة في الغالب من عرب إسرائيليين.