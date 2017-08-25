

هناك من يتهم مستخدمي ألعاب الحاسوب بالهروب من الواقع من خلال الاستغراق في عوالم وهمية.

ولكن لعبة «Path Out» التي تعني تقريبا «طريق الخروج» تسلك طريقا آخر، حيث تجعل هذه اللعبة ممارسها يواجه عالما شديد الواقعية حيث يرسم مصمم الغرافيك، الشاب السوري عبدالله كرم (21 عاما) طريق هروبه من سورية إلى النمسا. ويقوم اللاعبون بدور كرم ويواجهون خلال اللعبة تحديات عاش كرم أكثرها في الواقع، وتتخلل اللعبة مقاطع فيديو توضيحية لخصوصيات الثقافة الشرقية. وقال كرم في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه المقاطع المصورة التي تتخلل اللعبة توضح جوانب يفرضها السياق وتبرهن على أن هناك إنسانا وراء القصة وأنني عايشت فعلا الأحداث التي تعرضها اللعبة.

يذكر أن شركة كوسا كريشنز في مدينة كارلسروه هي التي تدعم اللعبة، وتتخصص هذه الشركة في الألعاب التي توصل رسائل اجتماعية.