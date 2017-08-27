قالت الحكومة الاردنية ليل أمس الأول ان العلاقات مع الدولة والنظام في سورية «تتجه باتجاه ايجابي»، وعبرت عن أملها بان يسهم الاستقرار في جنوب سورية في اعادة فتح المعابر بين البلدين.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني للتلفزيون الرسمي الاردني ان «العلاقات بيننا وبين الدولة السورية والنظام السوري تتجه باتجاه ايجابي».



وأضاف في حديثه لبرنامج «ستون دقيقة» مساء الجمعة «نتحدث عن الاستقرار وعن علاقات تتجه باتجاه ايجابي بيننا وبين الدولة السورية والنظام في سورية وهذه رسالة مهمة للجميع لأن يلتقطها».

وأوضح المومني ان «وقف اطلاق النار مازال صامدا ومحافظا على استدامته ونتطلع في المرحلة القادمة لمزيد من الخطوات التي ترسخ الاستقرار والامن في جنوب سورية».



وتابع «اذا ما استمر الوضع في جنوب سورية بمنحى الاستقرار فهذا يؤسس لعودة فتح المعابر بين الدولتين».

وأكد المومني ان «علاقاتنا مع الأشقاء في سورية مرشحة لأن تأخذ منحى ايجابيا اكثر ان شاء الله».

وأشار الى ان «كثيرا من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية في سورية تدرك المصلحة المشتركة بين البلدين بأن تتطور العلاقات باتجاه ايجابي ويدركون ما هي خطوطنا الحمراء الاستراتيجية ونحن نعلم تماما ان لديهم مصلحة لمراعاة ذلك».



وشدد المومني على ان عمان «تتطلع الى الوقت الذي يعم فيه الأمن والاستقرار في سورية وتعود العلاقات طبيعية كما كانت في السابق وتفتح المعابر».

والأردن من الدول العربية القليلة التي لم تغلق سفارتها لدى دمشق او سفارة دمشق في عمان.