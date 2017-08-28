اعتبر وزير الاقتصاد السوري أن معرض دمشق الدولي الذي عقد خلال الأيام الماضية «غير الصورة التي رسمها البعض بأن سورية دولة معزولة».

وقال الوزير سامر الخليل بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن «المعرض كان فرصة ونافذة لرجال الأعمال والشركات السورية لعرض منتجاتها وإطلاع المشاركين من الخارج على الفرص الاستثمارية المتاحة».

وأضاف ان المئات من الشركات ذات الإنتاجية الممتازة في مجالات مثل النسيج والغذاء والهندسة والصناعات الكيماوية وقعت عقودا كبيرة مع دول قريبة وبعيدة.

وأوضح ان مشاركة «23 دولة بشكل مباشر و20 دولة عبر شركات له دلالات كبيرة، وغير الصورة التي رسمها البعض بأن سورية دولة معزولة ولا يوجد بها اقتصاد، لقد وجد المشاركون العكس، وشكل المعرض رسالة تعاف من الجانب الاقتصادي وغيره من الجوانب».

من جانبه، كشف مدير مؤسسة المعارض فارس كرتلي أن حجم زوار المعرض تجاوز المتوقع بعدة أضعاف.

وقال رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح: إن «القيمة التقديرية الأولية للعقود التي تم توقيعها خلال المعرض بلغت حدود عشرة مليارات من الدولارات، وتركزت هذه العقود في قطاع الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية، وبعض العقود في الصناعات الكيميائية».

واختتمت أمس الاول فعاليات المعرض الذي أقيم للمرة الأولى بعد توقفه منذ عام 2011 بسبب أعمال العنف التي تشهدها البلاد، علما بأن معرض دمشق الدولي كان يقام سنويا منذ عام 1954 وهو من أقدم وأعرق المعارض الدولية في الشرق الأوسط.