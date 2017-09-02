رجح المبعوث الأممي لدى سورية ستيفان ديميستورا هزيمة تنظيم داعش في آخر معاقله خلال الشهور القليلة المقبلة.

وحذر المبعوث الأممي - في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) امس - من احتمال عودة مسلحي التنظيم في حال غياب عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل حكومة شاملة في سورية، مؤكدا ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغوطا على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة كي ينخرطوا في مفاوضات.

وكان ديميستورا أكد - خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن الأوضاع الانسانية في سورية بنويورك أمس الاول - أنه يجب على جميع الأطراف السورية الاستعداد لمفاوضات جدية وشاملة من أجل مستقبل سوريا على المستوى الدولي.