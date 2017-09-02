رجح قائد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسورية الجنرال ستيفن تاونسند امس الاول ان يكون زعيم التنظيم الارهابي ابو بكر البغدادي مازال على قيد الحياة ومختبئا في مكان ما في وادي الفرات.

وقال الجنرال الاميركي خلال مؤتمر عبر الهاتف «نحن نبحث عنه كل يوم. لا اظنه مات».

وإذ أقر الجنرال تاونسند بأنه ليست لديه «اي فكرة» عن المكان المحدد لوجود البغدادي، اوضح انه يعتقد ان زعيم التنظيم الارهابي تمكن على الارجح من الفرار مع مسلحين آخرين الى وادي الفرات، وهي منطقة تمتد بين سورية والعراق، بعد الهجوم الذي شنه التحالف الدولي وحلفاؤه المحليون ضد معاقل التنظيم في الموصل وتلعفر والرقة.

واضاف «المعركة الاخيرة لتنظيم داعش ستكون في وادي الفرات».

واكد انه «عندما سنعثر عليه اعتقد اننا سنحاول اولا ان نقتله، على الارجح الامر لا يستأهل محاولة اعتقاله».

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان اعلن مقتل البغدادي مطلع يوليو الماضي. ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعلن فيها عن مقتل البغدادي. ففي 22 يونيو اشار الجيش الروسي الى «احتمال» ان يكون البغدادي قتل.

ولكن الوزير الاميركي قال «لم ار اي دليل مقنع، معلومة استخبارية او شائعة من اي مصدر كان بشأن مقتله هناك ايضا مؤشرات في قنوات الاستخبارات على انه لايزال على قيد الحياة».