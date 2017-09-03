قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، امس إن الأوضاع في سورية خلال العام الحالي، أفضل من الأوضاع التي كانت سائدة العام الماضي. وأوضح جاويش أوغلو أثناء مشاركته بفعالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، أن بلاده تعمل من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، والوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سورية. وأضاف أن المسؤوليات الموكلة على عاتق الحكومة التركية لا تنحصر في العمل على تطوير البلاد فحسب، بل في السعي من أجل إحلال السلام في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران، اتفقت في النسخة الرابعة من اجتماعات «أستانا» بكازاخستان، مطلع مايو الماضي، على تشكيل مناطق خالية من الاشتباكات أو كما باتت تعرف بـ «مناطق خفض التوتر» في سورية.