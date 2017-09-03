ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية امس أن نحو 60 مقاتلا من «جبهة النصرة» المتطرفة في سورية يقيمون حاليا في ألمانيا. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية - لم تسمها - القول إن أنصارا من جماعة «لواء أويس القرني» جاءوا إلى ألمانيا كلاجئين، حيث كان هؤلاء يقاتلون في جبهة الجيش السوري الحر في بادئ الأمر ثم انضموا بعد ذلك إلى جبهة النصرة. جدير بالذكر أن السلطات المختصة في ألمانيا حاليا تجري تحقيقات ضد 25 مقاتلا. وترجح السلطات الألمانية وجود أكثر من 30 مقاتلا آخر من جبهة النصرة في أراضيها، إلا أنه لم يتم تحديد هوية الكثير منهم بشكل قاطع.