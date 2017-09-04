أفرج النظام السوري عن معتقلين من مدن القلمون الشرقي بموجب مبادلة أجراها مع فصيل جيش أسود الشرقية التابع للجيش السوري الحر.

ونشرت المعارضة تسجيلا مصورا لوصول إحدى دفعات المعتقلين المفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى التي أبرمت بين الجيش الحر والنظام، تسلم بموجبها الأخير الطيار الذي أسقطت طائرته في البادية السورية، إلى جانب 30 عنصرا من قواته كانوا قد أسروا من قبل فصائل الجيش الحر.

وكان الجيش الحر قد أعلن في 5 يونيو 2017 إسقاطه طائرة حربية للنظام السوري فوق البادية السورية.

وقال جيش أسود الشرقية في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «أبطال جيش أسود الشرقية يسقطون طائرة حربية للنظام السوري في منطقة دكوة بريف دمشق وجار البحث عن الطيار».

ونشر الفصيل صورا لحطام الطائرة التي أسقطها، وهي من طراز ميغ 21.