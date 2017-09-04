أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات الحكومية السورية قصفت مناطق في مدينة حلب وأطرافها حيث أطلقت عدة صواريخ على منطقتي الليرمون و زهرة عبد ربه في محيط المدينة.

وقال المرصد، وفقا لما ذكرته قناة الحرة الأميركية امس، إن القوات النظامية فتحت نيرانها على مناطق في أطراف حي جمعية الزهراء بالأطراف الغربية لمدينة حلب، كما تعرضت مناطق في الريف الجنوبي للمدينة لقصف من قوات الجيش السوري دون وقوع إصابات.

من جهة أخرى، أكد المرصد أن القوات النظامية قصفت منطقة في مدينة حرستا بريف دمشق، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة.