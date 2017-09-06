ذكر الكرملين امس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل برقية لنظيره السوري بشار الأسد أشاد فيها بكسر القوات الحكومية الحصار الذي يفرضه تنظيم داعش في دير الزور. وأبلغ المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف الصحافيين في مؤتمر بالهاتف أن بوتين أشاد بذلك التقدم ووصفه «بالنصر الاستراتيجي» على ارهابيي التنظيم. وأضاف أن الضربات الجوية الروسية التي أصابت أهدافا للتنظيم امس ساعدت القوات الحكومية السورية في المنطقة على التقدم بسرعة، وذلك نقلا عن تقرير رفعته وزارة الدفاع الروسية إلى بوتين. وقال بيسكوف: إن القتال يدور حاليا من شارع إلى شارع في دير الزور.