قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن قافلة مساعدات وصلت مدينة دير الزور في شرق سورية امس حاملة إمدادات للجنود والمدنيين بعد أيام من كسر الجيش لحصار فرضه تنظيم داعش على المدينة لثلاث سنوات. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن الجيش وحلفاءه وصلوا دير الزور الثلاثاء في تقدم خاطف صوب المدينة بعد شهور من التقدم بوتيرة ثابتة شرقا عبر الصحراء. وقالت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية إن الجيش تقدم امس صوب المتشددين في جيب ما زالوا يسيطرون عليه إلى الغرب. وبث التلفزيون الرسمي لقطات لعشرات السكان يعبرون عن فرحتهم لدى وصول القافلة.