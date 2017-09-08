ألقت قوات الأمن في إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سورية، على أفراد من العصابة التي اغتالت 7 من عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) قبل نحو شهر.

ووفق مصادر محلية، فقد جاء القبض على المتهمين بعد عملية أمنية على مكان تواجدهم في مدينة إدلب، أسفرت عن اعتقال 3 من أفراد العصابة ومقتل اثنين، فيما لاذ قائد العصابة ومدبر الاغتيال بالفرار، دون الإشارة إلى معلومات عن هوياتهم.

وفي تسجيل مصور نشر على الإنترنت، اعترف المتهمون الذين تم إلقاء القبض عليهم بأنهم قاموا بهذا العمل مقابل المال.

وأفادت مصادر بالمعارضة في إدلب بأن قوات الأمن لا تزال تحقق في دوافع الاغتيال، بينما تواصل البحث عن رئيس العصابة ومدبر العملية. وكان 7 من عناصر الدفاع المدني قتلوا قبل نحو شهر خلال مناوبتهم بعد أن اقتحم مسلحون مقرهم في مدينة سرمين بريف إدلب وأطلقوا النار عليهم.