«قسد» تبدأ «عاصفة الجزيرة» ضد «داعش» في دير الزور

أكدت الخارجية السورية امس ان المعركة ضد ما يسمى تنظيم «داعش» شارفت على الانتهاء بعد فك الحصار عن مدينة دير الزور شرقي البلاد.

ونقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن مصدر بالخارجية السورية القول في بيان ان «بواسل الجيش السوري والقوات الرديفة والحلفاء يستمرون في تحقيق الانتصارات المتتالية على مجموعات الإرهاب التكفيري والتي كان آخر فصولها فك الطوق المفروض على أهلنا في مدينة دير الزور الصامدة».

وقال المصدر: ان «هذه الإنجازات للجيش السوري تبشر بان نهاية الإرهاب قد ازفت» وان المعركة مع «داعش» شارفت على الانتهاء «حتى تطهير اخر شبر من اراضي سورية وعودة الأمن والأمان اليها». وأضاف ان «الشعب السوري الذي قارع الإرهاب دفاعا عن سورية والإنسانية جمعاء سيخوض بالتصميم نفسه والعزم والإرادة معركة اعادة اعمار ما دمره الإرهاب وتعزيز انطلاق العملية الانتاجية من اجل توفير مقومات الحياة الكريمة للسوريين».

وأشار الى ان «سورية ترى ان الغاء الإجراءات القسرية احادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على سورية والتي انعكست بشكل سلبي على حياة المواطن السوري ولقمة عيشه تشكل عاملا مساعدا من اجل انطلاقة كاملة لعملية اعادة الإعمار». وأضاف «ان الحكومة السورية التي كانت على الدوام حريصة على اقامة افضل علاقات التعاون مع دول العالم ترحب بمبادرات الدول والجهات التي لم تنخرط في العدوان على سورية وتلك التي تتخذ نهجا واضحا وصريحا ضد الإرهاب للمساهمة برفد جهود الحكومة السورية في اعادة الإعمار». في غضون ذلك، اعلن التلفزيون السوري الرسمي ان وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة فكت الحصار عن مطار دير الزور العسكري المحاصر من قبل تنظيم (داعش).

ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري في الجيش السوري قوله امس ان مقاتلي «داعش» فروا من المنطقة تاركين اسلحتهم وعتادهم.

من جانبها، ذكرت وكالة الانباء السورية (سانا) ان الاحتفالات عمت أحياء مدينة دير الزور ابتهاجا بالنصر الذي حققه الجيش السوري بفكه الحصار عن المطار وحيي (هرابش) و(الطحطوح).

الى ذلك، قال بيان امس: إن تحالف قوات سوريا الديموقراطية المعروفة اعلاميا باسم «قسد»، المدعوم من الولايات المتحدة، بدأ عملية ضد تنظيم داعش في شمال محافظة دير الزور.

وأضاف البيان الصادر عن مجلس دير الزور العسكري، الذي يقاتل كجزء من قوات سوريا الديموقراطية، أن الهجوم يهدف إلى طرد المتشددين من المناطق التي يسيطرون عليها شمالي وشرقي نهر الفرات بالقرب من الحدود العراقية.

وقال البيان «إننا باسم القيادة العامة لمجلس دير الزور العسكري نزف بشرى البدء بحملة «عاصفة الجزيرة» والتي تستهدف تحرير ما تبقى من أراضي الجزيرة السورية وشرق الفرات من رجس الإرهابيين وتظهير ما تبقى من ريف دير الزور الشرقي».