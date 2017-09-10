قال مصدر عسكري في الجيش السوري امس ان وحدات من الجيش واصلت بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها بنجاح على محور السخنة دير الزور.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» والتلفزيون الرسمي عن المصدر العسكري قوله ان وحدات الجيش أحكمت سيطرتها على حقل التيم النفطي والمناطق المحيطة به وتتابع تقدمها باتجاه دير الزور بعد ان كبدت تنظيم ما يسمى «داعش» خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

وأضاف المصدر ان وحدات اخرى من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة استعادت السيطرة على قرى ام صهريج والحرش وعلام شرقي وخربة جب حبل وخربة الحيوانية بريف حمص الشرقي.



وفي محافظة ادلب شمال غرب البلاد قال المرصد السوري لحقوق الإنسان امس ان انفجارات عدة هزت امس محافظة ادلب ناجمة عن استهداف بصاروخ باليستي بعيد المدى لمنطقة باريسا في ريف ادلب الشرقي بالإضافة لانفجار صاروخ آخر في سماء ريف معرة النعمان الشرقي وسط سماع دوي انفجارات اخرى في محيط حاجز قميناس بأطراف مدينة ادلب.