قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اجتماعات الأزمة السورية المقرر انعقادها في العاصمة الكازاخية أستانا، يوم 14 سبتمبر الجاري، تعتبر بمنزلة مرحلة نهائية للمباحثات الرامية لحل الأزمة.

تصريحات أردوغان جاءت خلال اجتماع ثنائي عقده مع نظيره الكازاخي نور سلطان نزارباييف، امس، عقب مراسم استقبال رسمية أقيمت له في قصر أكوردا الرئاسي بأستانا.

وأعرب الرئيس التركي عن شكره لنظيره الكازاخي حيال جهوده في حل الأزمات الإقليمية، مشيرا الى أن البلدين يهدفان الى تعزيز العلاقات بينهما، وخاصة السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية الاجتماعات التي ستحتضنها أستانا في 14 سبتمبر الجاري حول الأزمة السورية، مؤكدا اكتمال المباحثات الأولية وأن الاجتماعات المقبلة ستكون بمنزلة مرحلة نهائية.

واستدرك بقوله «أتمنى أن تكون (مباحثات) أستانا نهاية للخطوات المتخذة، وتساهم بذلك في تسهيل مباحثات جنيف».