أعلنت الشرطة القبرصية امس إنقاذ أكثر من 300 لاجئ سوري كانوا على متن مركبين مقابل السواحل الشمالية الغربية للجزيرة المتوسطية. وهذا العدد الأكبر من اللاجئين الذين ينقذهم جهاز خفر السواحل القبرصي في يوم واحد منذ 2011.

وأفادت الشرطة بأن اللاجئين وبينهم 30 امرأة و73 طفلا، هم 305 أشخاص بالاجمال انطلقوا من مرسين في تركيا ودفع كل منهم مبلغ ألفي دولار للمهربين.

كما أوقف رجل في الـ 36 عاما يشتبه في أنه ربان أحد المركبين ويفترض أن يمثل أمام محكمة بافوس.

وسينقل اللاجئون الذين بدوا في صحة جيدة بأغلبيتهم إلى مركز استقبال في نيقوسيا، فيما نقلت سيدة ورضيعها البالغ 10 اشهر إلى المستشفى.

وقبرص تبعد 150 كلم عن سورية لكنها لم تسجل حتى الآن تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين. لكن ومنذ سبتمبر 2014، وصل أكثر من عشرة قوارب الى الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط على متنها أكثر من 1500 مهاجر.