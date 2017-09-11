فتحت السلطات الألمانية تحقيقا في امتلاك تنظيم «داعش» الإرهابي، جوازات سفر سورية فارغة، حسبما ذكرته امس صحيفة «بيلد» واسعة الانتشار.

ونقلت بيلد عن مصادر رفيعة في وزارة الداخلية الألمانية أن «داعش»، استولى على 11 ألف جواز سفر فارغ من مقار تابعة للنظام السوري، يمكن ملؤها ببيانات شخصية.

وأضافت أن وزارة الداخلية وضعت لائحة بالأرقام المسلسلة لجوازات السفر الواقعة بيد التنظيم، استنادا إلى معلومات استخباراتية.

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن السلطات الألمانية تخشى أن يتم استخدام جوازات السفر هذه في إدخال عناصر خطرة منتمية للتنظيم إلى الأراضي الألمانية، لذلك فتحت تحقيقا في الأمر.

ويمكن لـ«داعش» ملء جوازات السفر الفارغة التي بحوزته ببيانات عناصره، وإرسالهم إلى أي مكان، حسب «بيلد».