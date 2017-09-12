أعلنت مؤسسة رزق للتدريب المهني (تابعة للمنتدى السوري)، امس، عن إسهامها في توظيف أكثر من 10 آلاف لاجئ سوري، ضمن السوق التركية، بما يناسب اختصاصاتهم المختلفة.



وأضافت المؤسسة في بيان لها، أنه منذ بدء عملها، سعت «رزق» إلى تشغيل الكوادر السورية المؤهلة، واستطاعت الوصول لعدد كبير منهم، وافتتحت مؤخرا فرعها الثالث في إسطنبول، في حين يتابع فرعا أورفا وعينتاب التركيتين نشاطهمها.



وأشار البيان، إلى أن المؤسسة «استطاعت أن تقدم تدريبا مهنيا، لأكثر من ألف متدرب سوري».

وتعمل تركيا منذ أكثر من عامين، على إدماج اللاجئين السوريين في سوق العمل، من خلال تعليمهم اللغة وتنفيذ تدريبات تسهل من حصولهم على الوظائف.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن «التوسع في نطاق إدماج الكفاءات في سوق العمل التركية، تم بالتعاون مع الشركات والمؤسسات التركية التي ترفد عملها وتوسع نطاق وصولها».

وزادت: «عدد الأشخاص الذين استفادوا من خدماتنا منذ انطلاق المؤسسة، بلغ نحو 57 ألفا».



و«رزق»، مؤسسة تابعة للمنتدى السوري، تأسست في 2014، ويوجد لها ثلاثة مكاتب لتشغيل اللاجئين السوريين في تركيا، الأول في مدينة شانلي أورفا (جنوب)، والثاني في غازي عنتاب (جنوب) والثالث في إسطنبول (شمال غرب).



وفي مارس الماضي، أعلنت إدارة الهجرة التركية أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في البلاد بلغ نحو مليونين و957 ألفا، والعدد في ازدياد مع استمرار تدهور الأوضاع في بلادهم.