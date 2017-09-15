كازاخستان: مستعدون لإرسال قوات سلام لسورية إذا وافق مجلس الأمن

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غواصتين روسيتين قد أطلقتا 7 صواريخ كاليبر على مواقع لتنظيم داعش بالقرب من مدينة دير الزور، حققت قوات سورية الديموقراطية (قسد) تقدما على حساب تنظيم داعش داخل مدينة الرقة، حيث باتت تسيطر على ثلثي مساحة المدينة، وفق ما اكد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن ان هذه القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن «تمكنت من السيطرة على حي الثكنة الواقع في وسط المدينة بعد معارك عنيفة ضد تنظيم داعش وغارات مكثفة من التحالف الدولي» بقيادة اميركية.

ودفعت المعارك وفق المرصد «المدنيين للنزوح من حي الثكنة الى حي البدو المجاور والمناطق الواقعة تحت سيطرة داعش في القسم الشمالي من المدينة».

وبذلك، باتت قوات سوريا الديموقراطية وفق عبدالرحمن «تسيطر على 70% من مساحة مدينة الرقة» التي تعد معقل داعش في سورية.

وأعرب عبدالرحمن عن اعتقاده بأن «المعركة في الرقة تدخل مراحلها الاخيرة»، لافتا الى ان «انهاء المعركة يرتبط بارادة التحالف تحقيق ذلك باعتبار أن الطيران هو العامل الاساسي والحاسم في المعركة» ضد المسلحين.

ويقدر عبدالرحمن عدد مقاتلي التنظيم الموجودين في المدينة ب«بضعة مئات» بعد مقتل عدد منهم وفرار آخرين من المعارك.

واشار كذلك الى «خسائر بشرية بشكل يومي في صفوف قوات سورية الديموقراطية في المعارك وجراء الالغام التي زرعها داعش ورصاص القناصة».

في سياق آخر، اكد مصدر مطلع من مفاوضات أستانا حول سورية أن 6 وثائق من أصل 7 جاهزة حاليا للتوقيع، مشيرا إلى وجود بعض الخلافات بين الوفود حول الوثيقة السابعة المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين.

وقال المصدر في لوكالة أنباء «سبوتنيك»: «ان ست وثائق تم تنسيقها بشكل كامل، وتوجد صعوبات في مسألة تبادل المعتقلين، حيث توجد بعض الاعتراضات لدى وفد الحكومة السورية».

ورجح المصدر التوقيع على هذه الوثيقة في الجولة المقبلة وليس في الجولة الحالية من مباحثات أستانا، قائلا «ان التوقيع على هذه الوثيقة يتطلب اجتماعا آخر».

هذا، وأعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف أن بلاده سترسل عسكرييها إلى مناطق خفض التوتر في سورية في حال اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإرسال مراقبين إلى هناك.

وقال نزاربايف ـ في مؤتمر صحافي أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية ـ أن هناك سؤالا وجه إلينا حول مشاركتنا في مناطق خفض التوتر، وطبقا للدستور لا يمكن أن نرسل قوات إلى مناطق ساخنة فقط الا بقرار من البرلمان.

واضاف أن ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي لا يفترض المشاركة في مثل هذه المناطق ولكن إذا اتخذت الأمم المتحدة قرارا حول إرسال قوات من هذا النوع فإننا سنتمكن باعتبارنا عضوا في الأمم المتحدة من إرسال عسكريينا إلى هناك للمشاركة.

الى ذلك قالت وكالة الانباء السورية (سانا) امس ان وحدات من جيش النظام السوري سيطرت على مساحات جديدة بالريفين الغربي والشرقي لمدينة دير الزور في إطار عملياتها العسكرية الواسعة لاجتثاث داعش.

واضافت الوكالة في بيان ان وحدات الجيش سيطرت من خلال عملياتها على كتيبة «ضامن» الواقعة جنوب غرب مطار دير الزور ومحطة الضخ الاولى للمياه في المريعية.

واشارت الوكالة الى ان وحدات الجيش بدأت امس الاول عملية عسكرية واسعة ضد مقرات ومراكز التنظيم في قرية البغيلية غرب مدينة دير الزور سيطرت من خلالها على عدد من كتل الابنية بعد تكبيد التنظيم خسائر كبيرة بالافراد والعتاد.

وبينت ان سلاحي الجو والمدفعية دمرا بضربات مكثفة تحركات ومقرات لتنظيم داعش واوقعا العديد من القتلى بين مقاتلي داعش في قرى عياش والجنينة وحويجة صكر والمريعية والحسينية بريف دير الزور.