قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف امس الاول، إن بلاده وروسيا «تتعاونان بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب بسورية».

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عقب لقائه نظيره الروسي، سيرغي لافروف بمنتجع سوتشي، غربي روسيا، تناولا خلاله العلاقات الثنائية، والوضع بالشرق الأوسط، بحسب بيان للكرملين.

وأضاف أن البلدين «لديهما تعاون جيد للغاية فيما يخص تشكيل مناطق خفض التوتر في سورية».

واتفقت كل من تركيا وروسيا وإيران، في مايو الماضي، على إنشاء «4 مناطق لخفض التوتر»، في محافظات إدلب (شمال غرب) وحمص (وسط) والغوطة الشرقية للعاصمة دمشق (جنوب).

وفي سياق آخر، تطرق ظريف في تصريحاته إلى أزمة البرنامج النووي لبلاده.

واعتبر أن إيران «التزمت وستلتزم بما يقع على عاتقها فيما يخص خطة العمل المشتركة»، في إشارة إلى الاتفاق النووي الشامل بين بلاده و«مجموعة 5+1»، (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا).

وأفاد ظريف بأن «بعض الأطراف (لم يسمها) لم تلتزم بقدر كاف بالتزاماتها».