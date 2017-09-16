أعلن أندريه ماهيسيتش المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان أول قافلة للمساعدات من المفوضية نجحت في الوصول امس الأول برا ولأول مرة بعد 3 سنوات من الحصار الى مدينة دير الزور في شرق سورية، وقال المتحدث ان القافلة المؤلفة من 5 شاحنات حملت مواد المأوى التي تشتد الحاجة اليها والأغطية البلاستيكية ومصابيح الإنارة الشمسية ولوازم المطبخ ومستلزمات النظافة، وذلك لحوالي 30 ألف شخص.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحافي في جنيف امس الى ان حوالي 93 ألف شخص كانوا محاصرين في دير الزور وهي أكبر مدينة في شرق سورية، وذلك منذ عام 2014 ولم يكن من الممكن تقديم المساعدات اليهم إلا من خلال عمليات الإسقاط الجوى للمساعدات من ارتفاعات عالية والتي كان يقوم بها برنامج الغذاء العالمي حتى الأسبوع الماضي عندما تم كسر الحصار وأصبح الوصول الى دير الزور ممكنا.

وأشار الى ان شركاء المفوضية يقدرون ان ما لا يقل عن 75 ألف شخص في دير الزور هم بحاجة الى المساعدة الإنسانية.