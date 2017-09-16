قالت وزارة الخارجية الروسية إن تحرير مناطق واسعة بسورية من الإرهابيين، يهيئ الظروف لزيادة العمل الإنساني، داعية إلى بذل مزيد من الجهود في هذا المجال من أجل إعادة ترميم الآثار في سورية.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية امس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها- في مؤتمر صحافي: إن «الإرهابيين حصلوا منذ اندلاع الأزمة في سورية على مئات الآلاف من الأطنان من المتفجرات، التي تمثل خطرا كبيرا على أمن المدنيين»، داعية الأمم المتحدة والدول الراغبة في تقديم المساعدة للشعب السوري إلى المشاركة في العمل على إزالة الألغام في سورية.

وأوضحت زاخاروفا ان إحدى المهمات الملحة في سورية، تتمثل في إعادة ترميم الآثار التاريخية والثقافية في البلاد، والتي أدرجت في قائمة التراث العالمي لمنظمة «اليونيسكو»،